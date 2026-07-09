دوكو.. رجل بلجيكا الحاسم أمام إسبانيا

احتفل الجناح جيريمي دوكو بمولد طفله خلال كأس العالم، لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، إلا أن مواجهة إسبانيا في دور الثمانية الجمعة في لوس أنجليس قد تكون فرصة للتعويض.

وكان من المتوقع أن يكون جناح مانشستر سيتي، «24 عامًا» أحد العناصر الأساسية في مشوار منتخب بلاده خلال البطولة، لكنه لم يشارك أساسيًا سوى ثلاث مرات من خمس مباريات خاضتها بلجيكا، وظل على مقاعد البدلاء المواجهة الأخيرة أمام الولايات المتحدة «4-1».

ومع ذلك، فإن سرعته ومهاراته في المراوغة وقدرته على تجاوز المدافعين تجعله خيارًا متاحًا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي سيضع خطة لإحداث مفاجأة أمام بطل أوروبا.

ولم يكن دوكو ضمن خطط جارسيا يوم الإثنين أمام أمريكا، واعتمد على دودي لوكيباكيو ولياندرو تروسار في طرفي الملعب، اللذين بذلا جهدًا كبيرًا سواء عند الاستحواذ على الكرة أو عند فقدانها.

ويتمتع دوكو بصفات مماثلة قد يلجأ إليها جارسيا من أجل اختراق الدفاع الإسباني الذي لم يستقبل أي هدف في البطولة حتى الآن.

ويشتهر مدرب بلجيكا بتغيير خططه، وقد أصاب في اختياره ضد الولايات المتحدة، لكنه سيحتاج إلى خطط جديدة في مواجهة إسبانيا.

وبدأ دوكو البطولة وهو يعاني من المرض، ثم سافر على عجل إلى لندن لحضور ولادة ابنه، ليغيب عن مواجهة إيران.

وفي الفوز 5-1 على نيوزيلندا في دور المجموعات، استبدله المدرب قبل مرور ساعة من المباراة بسبب الإرهاق، وكان يُتوقع منه المزيد في دور 32، لكن دوكو خرج أيضًا في وقت مبكر من الشوط الثاني قبل أن تنجو بلجيكا بأعجوبة من الهزيمة أمام السنغال.

ولم يخف دوكو طموحه في أن يصبح أفضل جناح في كرة القدم العالمية، لكنه يعترف بأنه بحاجة إلى تسجيل المزيد من الأهداف.

وقال: «إذا سجلت تلك الأهداف، فأنا واثق من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك بالتأكيد.. أشعر أنني في وضع جيد فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة، لكن عليّ أن أكون أكثر حضورًا في المناطق التي يمكن فيها تسجيل أهداف سهلة، مثل التسديدات من مسافة قريبة وما شابه ذلك».

وتألق دوكو قبل انطلاق كأس العالم، إذ سجل خمسة أهداف في الشهرين الأخيرين من الموسم مع مانشستر سيتي، لكنه لم يسجل مع المنتخب البلجيكي منذ نوفمبر الماضي في المباراة ضد ليختنشتاين.