أمام مبابي.. بونو يصنع رقما مميزا

تصدّى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، لركلة جزاءٍ مع «أسود أطلس» للمرة الأولى، حارمًا المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من التسجيل في الدقيقة 28 من لقاء المنتخبين، مساء الخميس، ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وارتفع إلى 10 عدد الجزائيات التي أبعدها بونو، لكنها الأولى له مع المنتخب الذي يمثله منذ 13 عامًا.

وتصدى حارس مرمى فريق الهلال السعودي لركلات جزاء أمام نجوم آخرين قبل مبابي، مثل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، زميل الهداف الفرنسي في ريال مدريد الإسباني، والمكسيكي راؤول خيمينيز، مهاجم ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والإسباني ميكيل أويرزبال، مهاجم منتخب بلاده وريال سوسيداد الإسباني، والإيفواري فرانك كيسيه، الراحل أخيرًا عن الأهلي السعودي.

وأبعد بونو ركلاتٍ ترجيحيةٍ خلال المونديالين، الماضي والحالي، لكن ركلة مبابي الضائعة تُعدُّ تصديه الأول لجزائية خلال وقت المباراة مع «أسود أطلس».