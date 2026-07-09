29 حدثا يدعم الملف الهندي في الأولمبياد

كشفت الهند، الخميس، عن جدول زمني طموح يضم 29 حدثًا دوليًا ​على مدار العامين المقبلين، في إطار سعيها لتعزيز مكانتها كدولة مستضيفة بهدف الفوز بحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وتستعد الهند، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث عام 2030 في مدينة أحمد آباد، فيما تواصل مساعيها ‌للفوز بحق ‌تنظيم أولمبياد 2036 ​ودورة ‌الألعاب ⁠الآسيوية 2038 في ​المدينة ذاتها ⁠الواقعة في غرب البلاد.

ومنذ العام الماضي، نظمت الهند 36 مسابقة دولية في 15 مدينة، وهي في طريقها لاستضافة 65 حدثًا وفعالية بحلول عام 2028، وهو مستهدف تأمل أن يظهر قدرتها على تنظيم أحداث ⁠رياضية كبرى متعددة الرياضات بحجم الأولمبياد.

وقال ‌مانسوخ ‌ماندافيا، وزير الرياضة، في بيان: «أصبح استضافة المسابقات ​الدولية ركيزة أساسية ‌في المنظومة الرياضية بالهند».

وأضاف: «بينما نستعد لاستضافة ‌دورة ألعاب الكومنولث 2030 والتقدم بطلب تنظيم أولمبياد 2036، فإن الخبرة المكتسبة من استضافة الفعاليات في 15 مدينة ستساعدنا على تعزيز قدراتنا بشكل أكبر».

وأوضح ‌ماندافيا أن استضافة الفعاليات على أرض البلاد قللت بشكل كبير من ⁠الأعباء ⁠المالية لإرسال الرياضيين إلى الخارج، بينما ساعدت في إنشاء بنية تحتية رياضية مستدامة وبناء خبرات فنية بين المسؤولين والمتطوعين.

وتشمل الأجندة الرياضية للهند العام الجاري بطولة الكومنولث لتنس الطاولة، بالإضافة إلى بطولتي العالم للسنوكر للهواة والريشة الطائرة.

وقالت وزارة الرياضة إنه إلى جانب هذه الأحداث، تتقدم الاتحاد الرياضية الوطنية أيضًا بطلبات لاستضافة بطولات قارية وعالمية، في الوقت ​الذي تتطلع فيه ​الهند إلى تعزيز موقفها كوجهة للأحداث الرياضية الدولية الكبرى.