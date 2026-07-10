الرياضات الإلكترونية.. المونديال ينطلق بجوائز 75 مليون دولار

انطلقت في باريس العاصمة الفرنسية منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، لتضع المدينة على موعد مع سبعة أسابيع من المنافسات التي تجمع نخبة أندية ولاعبي الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على مركز معارض بورت دو فرساي، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل.

وتشهد البطولة تنظيم 25 بطولة ضمن 24 لعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية، إلى جانب برنامج متكامل من الفعاليات الجماهيرية والترفيهية والتجارب التفاعلية، في تجربة تجمع بين المنافسات الرياضية وأحدث مفاهيم الترفيه، وتستقطب عشاق الألعاب الإلكترونية من مختلف دول العالم.

ويشارك في البطولة أكثر من 2.000 لاعب يمثلون أكثر من 200 نادٍ من 100 دولة، يتنافسون على مجموع جوائز قياسي يتجاوز 75 مليون دولار، في مشاركة تعكس اتساع الحضور الدولي للبطولة ومكانتها بوصفها أكبر حدث سنوي في الرياضات الإلكترونية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يضم الحدث العالمي منافسات في أبرز فئات الألعاب الإلكترونية، تشمل ألعاب التصويب «FPS»، وألعاب ساحة المعارك الجماعية الافتراضية «MOBA»، والألعاب الاستراتيجية، والباتل رويال، وألعاب القتال، والسباقات، والألعاب الرياضية، ولعبة Teamfight Tactics «TFT»، إلى جانب الشطرنج.

ويواصل كأس العالم للرياضات الإلكترونية ترسيخ مكانته بصفته أكبر حدث عالمي سنوي يحتفي بالرياضات والألعاب الإلكترونية، إذ يجمع أفضل الأندية واللاعبين في منصة تنافسية واحدة، لتتويج بطل العالم للأندية، في حدث يجسد النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع، ويواصل كتابة فصل جديد في تاريخ الرياضات الإلكترونية.