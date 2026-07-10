جافي: أحلم بـ «مقصية» أمام ميسي

خسر الشاب جافي، لاعب الوسط، مركزه في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم مونديال 2026، لكن أحلامه ما زالت قائمة، بما في ذلك تسجيل مقصية أمام ميسي في المباراة النهائية.

وقال لاعب برشلونة «21 عامًا» في تصريحات صحافية الخميس قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام بلجيكا الجمعة: «هذه أحلام، أتمنى أن تتحقق»، ما أثار ضحك الصحافيين، الذين تابعوا جزء من الحصة التدريبية للمنتخب.

لعب جافي أساسيًا في التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر افتتاحًا، لكنه خسر مركزه بالتشكيلة لصالح أليكس بايينا، الذي بات لاعبًا محوريًا في المنتخب.

وأضاف جافي: «الأهم هو المنتخب، فمنذ وصول مدربنا دي لا فوينتي الذي تولى مهامه الفنية منذ عام 2023، أصبح الفريق عمليًا هو نفسه. فزنا بدوري الأمم الأوروبية، وكأس أوروبا، ووصلنا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية مرة أخرى، والآن إلى ربع نهائي كأس العالم».

وحول مواجهة بلجيكا قال: «قد يعتقد البعض أنها ستكون منافسًا أضعف من البرتغال، لكني لا أعتقد ذلك.. ستكون المباراة بالصعوبة نفسها، إن لم تكن أصعب. آمل في أن نكون مستعدين ذهنيًا، وأن نحافظ على تركيزنا».

وأشار جافي إلى خطورة لاعبي بلجيكا، وسمى الجناح جيريمي دوكو والذي وصفه بـ«النجم» والحارس تيبو كورتوا أحد أفضل الحراس في التاريخ على حد تعبيره.

وعن زميله في المنتخب وبرشلونة لامين يامال، يعتقد أنه حتى بنسبة 70 بالمئة من مستواه فإنه يظل الأفضل والأهم، على الرغم من أنه سجل هدفًا واحدًا فقط منذ بداية البطولة في الفوز على السعودية 4-0 بدور المجموعات.