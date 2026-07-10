رينولدز يعزز دفاع رين

تعاقد نادي رين الفرنسي، الخميس، مع براين رينولدز الظهير الأيمن الأمريكي، حتى 2030، قادمًا من فريق وسترلو البلجيكي الأول لكرة القدم.

وقال رينولدز، الذي لعب لدالاس الأمريكي وروما الإيطالي، في تصريح صحافي الخميس: «إنها خطوة عملاقة في مسيرتي. كنت أسعى إلى اكتمال تفاصيل العقد في أسرع وقت».

ومثّل لاعب رين الجديد المنتخب الأمريكي سبع مرات، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي خاضت مونديال 2026.

وأضاف رينولدز: «كنت متعطشًا للقدوم لرين، خاصة وأنه سيلعب مسابقة الدوري الأوروبي».

وأنهى رين الدوري الفرنسي في المرتبة السادسة، على بعد نقطة وحيدة من المراتب المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وأكد لويك ديزيريه، المدير الرياضي لرين: «أن المدافع الأمريكي يجسد بالضبط نوعية اللاعبين التي يبحث عنها الفريق».