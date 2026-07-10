بعد 3 ضربات ناجحة.. مبابي يهدر جزائية مونديالية

فشِل الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، في تحويل ركلة جزاءٍ إلى هدف، للمرة الأولى على صعيد كأس العالم.

وتقدّم مبابي لتنفيذ جزائية أمام المغرب، مساء الخميس ضمن دور الثمانية من مونديال 2026، لكن الحارس ياسين بونو تصدى له بنجاح.

وأحرز النجم الفرنسي هدفين من ركلتي جزاء أمام الأرجنتين، في مباراة نهائي نسخة 2022، التي كسِبها «راقصو التانجو» بعد التعادل 3-3 مع «الديوك» وحسم اللقب بالترجيحيات.

وللتأهل إلى ربع نهائي النسخة الجارية، احتاج الفرنسيون إلى الفوز 1-0 على باراجواي، وأحرز مبابي الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

وفي مُجمَل مسيرته الاحترافية، حوَّل هداف «الديوك» وريال مدريد الإسباني 65 ركلة جزاءٍ إلى أهداف، وأهدر 15.

وينافس مبابي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب هداف كأس العالم 2026، مثلما تصارعا على اللقب ذاته قبل أربعة أعوامٍ على ملاعب قطر المونديالية، في سباقٍ محمود حتى المباراة الأخيرة حسمه الأول بـ 8 أهداف مقابل 7 لقائد المنتخب المُتوّج.

وحتى الآن، يتقاسم ميسي ومبابي قمة لائحة هدافي المونديال الجاري، بإحراز كلٍ منهما 8 أهداف. والأول هو الهداف التاريخي للبطولة، بـ 21 هدفًا، يلاحقه الثاني بـ 20.