القحطاني يعزز صفوف الفيحاء

وقعت إدارة الفيحاء مع عبد الله القحطاني لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد بصفقة انتقال حر قادمًا من ضمك، وفق ما نشر حساب النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي الخميس.

ووقع القحطاني على عقد يمتد لثلاثة مواسم بمقر النادي في المجمعة بحضور عبدالرحمن الأحيدب الرئيس التنفيذي لـ «البرتقالي».

ويلعب القحطاني في مركز الوسط الهجومي، وسبق له تمثيل أندية أبها والفيصلي وضمك، قبل انضمامه إلى الفيحاء.

من جانبه، أعرب عبد الله القحطاني عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكدًا اعتزازه بارتداء قميص النادي، وتطلعه لتقديم كل ما لديه من أجل الإسهام مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي وإسعاد جماهيره خلال المواسم المقبلة.