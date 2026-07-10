محافظ الطائف يكرّم العداءة مريم

كرّم الأمير فواز بن سلطان، محافظ الطائف، الخميس، العداءة مريم محجب، بحضور العميد علي الشيخي، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وذلك تقديرًا لإنجازها بحصولها على المركز الثاني في سباق «300» متر، والمركز الثالث في سباق «80» مترًا للحواجز، ضمن منافسات البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى، التي جرت أخيرًا في مدينة الإسكندرية المصرية.

وهنأ محافظ الطائف اللاعبة وأعضاء الفريق بهذا الإنجاز، متمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في رفع اسم الوطن في المحافل الرياضية.

ونجحت مريم خلال مشاركتها في البطولة العربية بتحقيق رقم شخصي قوي بزمن 12.87 ثانية، وسط تنافس قريب جدًا من المركزين الأول والثاني.