سابقة فرنسية.. «الديوك» إلى نصف النهائي الثالث تواليًا

وصل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، في سابقةٍ له، بعدما هزم نظيره المغربي 2-0 مساء الخميس على ملعب بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، في دور الثمانية من النسخة الجارية.

وانتهى الشوط الأول من دون أهداف مع إهدار النجم الفرنسي كيليان مبابي ركلة جزاءٍ في الدقيقة 28، تصدى لها ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال السعودي.

وافتتح اللاعب ذاته السجل التهديفي للمباراة في الدقيقة 60، بتسديدة من على حدود المنطقة، وأضاف النجم عثمان ديمبيلي هدف «الديوك» الثاني. وبالهدفين، تأهلت كتيبة المدرب الفرنسي ديديه ديشان إلى دور الأربعة في تكرارٍ لما فعلته عامي 2018 و2022.

وللمرة الأولى، يصل الفرنسيون إلى هذا الدور في ثلاث نسخ متتالية من البطولة، وبذلك تفوقوا على جيل الثمانينيات الذي أوصل المنتخب إلى نصف نهائي نسختين متتاليتين، 1982 و1986.

وتأهل «الديوك» إلى نصف نهائي المونديال للمرة الثامنة إجمالًا، ويتطلعون إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة، بعد إنجازَي 1998 و2018.

وحلّ المنتخب الفرنسي وصيفًا في 2006 و2022، وثالثًا في 1958 و1986، ورابعًا في 1982.