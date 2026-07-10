ساكا وأورايلي: قرار كوانساه محبط.. وإيقاف هالاند لا يضمن الفوز

يشعر لاعبو المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم بـ«الإحباط الشديد» بعد قرار إيقاف الظهير الأيمن جاريل كوانساه مباراتين مما سيحرمه من المشاركة في مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام النرويج الأحد وكذلك مباراة قبل النهائي في حال تأهله إلى المربع الذهبي.

وحصل كوانساه على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن أثبتت مراجعة تقنية الفيديو تدخله بعنف ضد أحد لاعبي المكسيك خلال الفوز 3-2 ودهس ساقه بحذائه.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» إيقاف مدافع باير ليفركوزن الالماني مباراتين، مما يترك المدرب توماس توخيل في مأزق من حيث الخيارات الدفاعية في المراحل الأخيرة من البطولة.

وقال جناح أرسنال بوكايو ساكا للصحافيين الخميس: «علمت للتو بعقوبة الإيقاف لمباراتين، وهو أمر محبط للغاية بالنسبة لنا وله. لكن هذا هو الوضع. نحن لسنا هنا للتذمر علينا فقط التكيف واختيار تشكيلة جاهزة للفوز على النرويج».

وكانت إنجلترا تدرس إمكانية تقديم استئناف بعد إلغاء «فيفا» عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة ضد المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون في وقت سابق من البطولة.

وفي رده على سؤال بشأن كيفية اختلاف قضية كوانساه عن مشكلة بالوجون وما إذا كان هو وزملاؤه في الفريق يشعرون بأن القرار كان غير عادل، رفض ساكا التعليق.

وقال «لا أعرف حقًا ماذا أقول. ليس لدي أي تعليق على ذلك. كان هذا قرار فيفا. هذا القرار أمر محبط. لكن علينا التكيف والتعامل معه».

وزاد هذا الإيقاف من مخاوف إنجلترا الدفاعية، إذ كانت الإصابات تحد بالفعل من خيارات المدرب الألماني توخيل في الدفاع.

من جانبه، قال الظهير الأيسر المدافع نيكو أورايلي، الذي تفصله بطاقة صفراء واحدة عن الإيقاف، إن غياب كوانساه يمثل ضربة قاسية لكنهم سيتجاوزون الأمر بسرعة.

وأضاف: «نعم بالطبع، هذا أمر محزن. لا يمكن استئناف القرار أو أي شيء من هذا القبيل لذلك علينا فقط المضي قدما الآن. بالتأكيد أشعر بالأسف تجاهه أيضًا».

وأكد أورايلي أنه لن يغير أسلوبه على الرغم من خطر غيابه عن مباراة محتملة في قبل النهائي إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراة الأحد ضد النرويج.

وأوضح: «أعتقد أنني سأتعامل معها بنفس الطريقة التي أتعامل بها مع أي مباراة أخرى. بالطبع إذا فزنا وحصلت على إنذار فسأغيب عن المباراة التالية. لكنني لا أركز على ذلك، بل على تقديم أدائي المعتاد والقيام بما يتعين علي فعله».

وتعززت استعدادات إنجلترا بفضل تحسن اللياقة البدنية لساكا، الذي وصل للبطولة وهو يعاني من مشكلة في وتر العرقوب تسببت في غيابه عن عدة مباريات مع أرسنال أواخر الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقف في طريق إنجلترا نحو بلوغ قبل النهائي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل سبعة أهداف في البطولة حتى الآن، والمنتخب النرويجي الذي يشارك للمرة الأولى في دور الثمانية بكأس العالم.

وحذر أورايلي، زميل هالاند في سيتي، من التركيز فقط على المهاجم الهداف. وقال إن منعه من هز الشباك لن يضمن الفوز بالمباراة: «لديهم لاعبون رائعون في جميع أنحاء الملعب قادرون على تشكيل خطر كبير. لكن بالطبع إذا تمكنا من إيقافه فسيكون ذلك عاملًا مهمًا للغاية».