جارسيا: الالتزام الدفاعي سر نظافة شباكنا

أرجع خوان جارسيا، حارس المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، نظافة شباك «لاروخا» حتى الآن في كأس العالم إلى التزام لاعبيه بالواجبات الدفاعية.

وشهد جارسيا صعودًا لافتًا من اللعب في الدرجة الثانية الإسبانية قبل عامين إلى أن أصبح الحارس الأول لبرشلونة، لكنه اكتفى بمتابعة زميله أوناي سيمون من على مقاعد البدلاء.

وحافظ حارس أتلتيكو على نظافة شباكه في مشاركاته الست الأخيرة عبر النسختين الأخيرتين من كأس العالم، محطمًا رقم الإيطالي والتر زينجا لأطول سلسلة من المباريات من دون هزيمة في البطولة.

ومع ذلك، وباستثناء بعض التصديات الجيدة أمام البرتغال «1-0» في ثمن النهائي، بالكاد خضع سيمون لاختبارات حقيقية، إذ إن سيطرة إسبانيا على الكرة وتنظيمها المحكم أبقيا المنافسين بعيدين عن مرماه.

وقال جارسيا «25 عامًا» في تصريحات صحافية الخميس: «دفاعيًا، نحن منظمون بشكل جيد جدًا، جميعنا يعرف ما يجب فعله، وهذا ينعكس في قلة الفرص التي نستقبلها».

وأضاف: «أعتقد أن الشيء المهم بالنسبة لحارس المرمى هو الوقاية أكثر من التصدي للتسديدات. أي منع المنافس من الوصول إلى وضعيات للتسديد، سواء عبر تدخل مدافع، أو خروج الحارس لالتقاط كرة هوائية، أو قطع عرضية أرضية».

تابع: «هذه أمور قد لا تظهر في الإحصاءات، لكنها مهمة للحارس ولفريقه، وتُظهر أن خطتنا في اللعب ناجحة.. في النهاية، في كأس العالم، ومع جودة المنتخبات المشاركة، فإن عدم قدرة المنافسين حتى على صناعة الفرص يقول الكثير عن الفريق».

وكان دي لا فوينتي أكد عشية البطولة أن أي حارس يختاره سيكون القرار الصائب بالنظر إلى جودة العناصر المتاحة لديه. ولعب دافيد رايا دورًا كبيرًا في تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن في إسبانيا، كان الإعلام يطالب بإشراك جارسيا أساسيًا بعد موسمه الأول الممتاز مع برشلونة، المتوج بلقب الدوري. وفي نهاية المطاف، واصل سيمون حماية الشباك الإسبانية للمسابقة الكبرى الرابعة تواليًا.

ولفت جارسيا إلى أن اللاعب يكون أكثر توترًا على مقاعد البدلاء مما لو كان في أرض الملعب. وأضاف: «نحاول مساعدة أوناي بأمور تُرى من الخارج. في النهاية، أعتقد أنه يدرك جيدًا ما يجب فعله».

ويعني لقاء بلجيكا في ربع النهائي الجمعة أن إسبانيا ستحتاج إلى إيجاد طريقة لتخطي واحد من أفضل حراس العالم، تيبو كورتوا نجم ريال مدريد، والذي أمضى معظم مسيرته في إسبانيا، حيث لعب أيضًا سابقًا مع أتلتيكو مدريد.

وقال جارسيا: «لقد كان أحد أفضل حراس المرمى في العالم لأعوام عديدة.. قبل كل شيء، فإن رشاقته رغم طوله الفارع أمر يستحق الإعجاب، إلى جانب الثبات الذي أظهره على مدار أعوام طويلة كأحد الأفضل في العالم».