بالاس يحصن دفاعه بخريج «لاماسيا»

تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الخميس، مع المدافع أوسكار مينجيزا قادمًا من فريق سيلتا فيجو الإسباني بعقد لمدة أربعة أعوام.

وقال مينجيزا في بيان: «أنا متحمس جدًا لوجودي هنا. إنه لشرف كبير أن أنضم إلى كريستال بالاس، وأتوق لرؤيتكم في ملعب سيلهرست بارك».

بدأ مينجيزا، المولود في إقليم كاتالونيا، مسيرته بأكاديمية برشلونة الشهيرة «لاماسيا» وخاض 66 مباراة مع الفريق الأول بعد ظهوره عام 2020 وساهم في فوز الفريق بكأس الملك.

وانضم المدافع «27 عامًا» لكريستال بالاس بعدما خاض 147 مباراة مع سيلتا فيجو، الذي انضم له عام 2022 حاملًا معه خبرة كبيرة على أعلى المستويات وفي المنافسات الأوروبية لتعزيز تشكيلة المدرب بيير ساج.

دوليًا، مثل اللاعب المنتخب الإسباني في أربع مباريات، وشارك منذ البداية في نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2025 وكان في التشكيلة المثالية لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026 بعدما ساهم في بلوغ سيلتا فيجو لدور الثمانية.