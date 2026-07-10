غرب آسيا.. أخضر الطائرة جاهز

رفع الإسباني فرناندو مونوز، مدرب المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، الخميس، وتيرة التحضيرات استعدادًا لمواجهة العراق في استهلالية مشاركته ببطولة غرب آسيا الثانية.

وتستضيف مسقط العاصمة العمانية منافسات البطولة القارية خلال الفترة 14-21 يوليو الجاري.

ويستهل الأخضر مشوار البطولة بمواجهة نظيره العراقي الأربعاء المقبل، قبل أن يلاقي العماني واللبناني تواليًا.

وكانت قرعة البطولة أوقعت الأخضر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان «المستضيف» ولبنان والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والكويت وسوريا.

وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للمنافسة على اللقب.

وضمت قائمة أخضر الطائرة 14 لاعبًا المشاركة في البطولة، وهم: فواز اليامي، وليد العتيبي، عبد الله الخلفان، أحمد المريط موفق المطيري، بدر العوامي، رشاد أبو الخير حسين المريط، مروان هوساوي، حسن الوقلان، قصي العبدالباقي، علي الكعيبي، محمد عادل وحمود الغامدي .