قائمة 2022.. ثلاثة فرنسيين هزموا المغرب

كرّر المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم الفوز 2-0 على نظيره المغربي في كأس العالم، لكن هذه المرة في ربع النهائي وليس دور الأربعة، كما حدث في «قطر 2022»، وبمجموعة مختلفة من اللاعبين مع بعض الثوابت، وهو الحال ذاته بالنسبة إلى «أسود الأطلس».

ووصل «الديوك» إلى نصف النهائي، مساء الخميس، إثر تغلبهم بهدفين دون رد على لاعبي المدرب المغربي محمد وهبي، على ملعب بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأحرز النجم كيليان مبابي الهدف الأول، وأضاف زميله النجم عثمان ديمبيلي الهدف الثاني. بذلك، تأهل المدرب الفرنسي ديديه ديشامب إلى دور الأربعة المونديالي للمرة الثالثة تواليًا، في منجزٍ فرنسي غير مسبوق.

وخاض ديشامب المباراةَ بثلاثة لاعبين فقط من الـ 13 الذين أشركهم أمام «أسود أطلس» في نصف نهائي مونديال 2022، وهم مبابي وديمبيلي والمدافع جوليس كوندي. واعتمد المدرب الفرنسي، بطل مونديال 2018، على أسماء مختلفة في بوسطن، مثل الجناح ميشيل أوليسيه، وكوادو كوني، لاعب الوسط. وأبقى في دكّة الاحتياط أربعة لاعبين شاركوا في نصف النهائي السابق، هم أوريلين تشواميني، لاعب الوسط، والمهاجم ماركوس تورام، والمدافع إبراهيما كوناتيه، وثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال السعودي، الذي أحرز الهدف الأول في ذلك اليوم. وأضاف الهدفَ الثاني المهاجم راندال كولو مواني، الغائب عن قائمة «الديوك» في أمريكا.

وعبَر الفرنسيون إلى دور الأربعة من النسخة الجارية بعد إشراك 15 لاعبًا أمام المنافس المغربي، منهم 10 لم يدخلوا إلى قائمة المونديال الماضي. واثنان من المشاركين جلسا احتياطيين حتى النهاية أمام نسخة «الأسود» التي قادها المدرب وليد الركراكي، وهما المدافعان دايوت أوباميكانو وويليام ساليبا.

واعتمد الركراكي في تلك المواجهة، التي احتضنها ملعب «البيت» القطري، على 16 لاعبًا، أشرك وهبي خمسةً منهم في مباراة بوسطن، هم ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، والظهيران أشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وسفيان أمرابط، وعز الدين أوناحي. وبقِي بلال الخنوس احتياطيًا في مواجهة المنتخبين بقطر، لكنه بدأ الخميس. وفي اللقاءين، جلس الحارسان منير الكجوي وأحمد رضا تاجناوتي احتياطيين لبونو. وباستثناء هذه الأسماء الثمانية، استدعى وهبي للبطولة أسماءً غابت في قائمة سلفِه الركراكي المونديالية.