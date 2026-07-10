«ديسبورتيس مكسيكو»: الدرعية يلاحق برونيتا

تستهدف إدارة شركة نادي الدرعية التعاقد مع الأرجنتيني خوان برونيتا، نجم فريق تيجريس المكسيكي الأول لكرة القدم، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما نشره برنامج «Futbol Al Dia» على قناة «MultiMedios Desportes Mexico» الخميس.

وأبدت إدارة الدرعية استعدادًا للوصول إلى مبلغ يُقدّر بـ 12 مليون دولار أمريكي للحصول على خدمات لاعب الوسط الهجومي، على الرغم من عدم تقديمها للعرض الرسمي حتى الآن، حسبما نشرت القناة المكسيكية.

وذكر البرنامج أن وفدًا من كشافي النادي السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، زار مدينة مونتيري، التي يقع بها مقر نادي تيجريس، لاستكشاف اللاعبين، والمنشآت، وحضور مباريات كأس العالم 2026.

ويخوض برونيتا، الذي ترعرع في نادي آرسنال ساراندي ببلاده، معسكرًا إعداديًا مع فريقه استعدادًا لاستئناف الموسم الجاري من الدوري المكسيكي.

وانضم صاحب الـ 29 عامًا إلى تيجريس مطلع عام 2024 قادمًا من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة كلّفت خزائن «النمور» نحو 5.4 ملايين يورو.

ولعب برونيتا، الذي يشغل خانة صانع الألعاب، نحو 55 مباراة مع تيجريس العام الماضي وسجّل وصنع 33 هدفًا، ويساهم هذا الموسم، الذي لعب فيه 28 مباراة حتى الآن، بنحو 17 هدفًا بين صناعة وتسجيل، فيما ينتهي عقده أواخر العام المقبل.