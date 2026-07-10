مونديال الإلكترونية.. «تراكمانيا» ظهور أول وعودة «فورتنايت»

سجّلت النسخة الثالثة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الجارية حاليًا في باريس العاصمة الفرنسية، ظهور لعبة «تراكمانيا» للمرة الأولى، إلى جانب عودة «فورتنايت» بعد غيابها عن النسخة الثانية، في تأكيد على مواصلة البطولة توسيع قائمة منافساتها واستقطاب أبرز الألعاب الإلكترونية العالمية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تُعد «تراكمانيا» من أبرز ألعاب السباقات الإلكترونية، وتعتمد على السرعة والدقة والتحكم، إذ يتنافس اللاعبون على حلبات مليئة بالقفزات والمنعطفات، ويُحسم الفوز بفارق أجزاء من الثانية، فيما يشهد ظهورها الأول في البطولة مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين عالميًا.

وتعود «فورتنايت» بعد غيابها عن النسخة الثانية، لتجمع نخبة من أفضل لاعبي العالم في منافسات ألعاب «الباتل رويال»، مستندة إلى سجلها في البطولات العالمية، وما تتميز به من تحديثات مستمرة تعزز التنوع والتنافسية.

وتستمر منافسات البطولة على مدى سبعة أسابيع، إذ يشهد الأسبوع الأول إقامة بطولات فالورانت، وأبيكس ليجيندز، ودوتا 2، وفاتل فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، وموبايل ليجيندز: بانغ بانغ، فيما يتضمن الأسبوع الثاني منافسات ليغ أوف ليجيندز، وفري فاير، ودوتا 2 للسيدات.

وسيكون الأسبوع الثالث موعدًا لبطولات إي إيه سبورتس إف سي 26، وببجي، وتيم فايت تاكتيكس، بينما يشهد الأسبوع الرابع منافسات أوفرواتش 2، وكول أوف ديوتي: وورزون، وستريت فايتر 6.

وتستكمل البطولة في الأسبوع الخامس بإقامة منافسات تيكين 8، وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7، وببجي موبايل، وأونر أوف كينجز، فيما يحتضن الأسبوع السادس بطولات روكيت ليغ، وببجي موبايل، والشطرنج، ورينبو 6 سيج.

وتُختتم المنافسات في الأسبوع السابع بإقامة بطولات كاونتر سترايك، وفورتنايت، وكروس فاير، وتراكمانيا، قبل تتويج النادي الأعلى جمعًا للنقاط بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

ويُذكر أن البطولة تجري في الفترة من 6 يوليو الجاري وحتى 23 أغسطس المقبل في مركز إكسبو بورت دو فرساي، بمشاركة أكثر من «2000» لاعبًا يتنافسون في «25» بطولة عبر «24» لعبة.