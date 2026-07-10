بـ 40 مليونا.. برشلونة يقترب من أديمي

توصَّل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاقٍ مع كريم أديمي للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، وتجري حاليًّا مفاوضاتٌ مع ناديه، بوروسيا دورتموند الألماني، للاتفاق على قيمة الصفقة، التي يُتوقَّع أن تتراوح بين 30 و40 مليون يورو.

ونقلت الصحف الإسبانية، ومنها «ماركا»، و«موندو ديبورتيفو»، وشبكة ESPN الأمريكية، الخميس، عن وسائل إعلامٍ ألمانيةٍ، أن التعاقد مع أديمي جاء بطلبٍ من المدرب الألماني هانزي فليك، الذي أبدى إعجابًا كبيرًا باللاعب ومهاراته "التي تتناسب تمامًا مع أسلوب برشلونة". ويرتبط كريم بعقدٍ مع دورتموند حتى يونيو 2027، وهو ما سيُسهِّل عملية التفاوض.

وكثيرًا ما ارتبط اسم الدولي الألماني «24 عامًا» ببرشلونة في فتراتٍ سابقةٍ عندما كان يلعب في صفوف سالزبورج النمساوي، الذي رفض من قبل عرضًا من النادي الكاتالوني لاستقطاب اللاعب مقابل 15 مليون يورو، وفضَّل نقله إلى دورتموند في 2022 في صفقةٍ قُدِّرت بـ 30 مليونًا، ليملأ الفراغ الذي تركه رحيل النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي.

وذكرت «ماركا»، أن كريم يتميَّز بسرعته الفائقة، وأسلوبه المباشر للغاية، ما يُشكِّل تهديدًا كبيرًا لدفاعات المنافسين، إذ كان يستطيع قطع 30 مترًا في 3.78 ثانية خلال لعبه مع سالزبورج.

وأشارت إلى أن أديمي يتباهى بهذه السرعة، ويصفها بـ "أعظم نقاط قوته"، كما لفتت إلى تصريح مايكل فايشتنباينر، مدربه في المنتخب الألماني تحت 17 عامًا، لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، الذي ذكر أن اللاعب يتمتَّع بسرعةٍ وديناميكيةٍ استثنائيتين، ولا يخشى شيئًا، ويسعى دائمًا إلى مواجهة اللاعبين وجهًا لوجه.

ومنذ وصوله إلى دورتموند، لعب كريم 146 مباراةً، وسجل 36 هدفًا، وصنع 25. كذلك مثَّل المنتخب الألماني 11 مرَّةً، وأحرز له هدفًا وحيدًا، لكنَّه استُبعد من التشكيلة الأخيرة التي شاركت في كأس العالم 2026.