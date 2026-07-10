دي لا فوينتي: بلجيكا اختبارنا الأصعب

حذَّر لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، من خطورة المباراة المقبلة أمام بلجيكا، الجمعة، ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أنها اختبارهم الأصعب في البطولة.

وتُعدُّ إسبانيا أحد المرشحين للفوز باللقب، وتأهلت إلى هذا الدور بعد فوزها 1ـ0 على البرتغال. وقد تطوَّر أداء "الماتادور" خلال البطولة عبر تشكيلةٍ متوازنةٍ، تتمتَّع بأريحيةٍ في استحواذ الكرة، وصلابةٍ في الدفاع، الذي منع شباكه من استقبال أي هدفٍ، كما تتميَّز بقدراتٍ هجوميةٍ كافيةٍ لإزعاج أي منافسٍ.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمرٍ صحافي، الخميس: «المباراة ستكون الأصعب لنا حتى الآن. تشكيلة بلجيكا تتمتَّع بالخبرة، وتضمُّ لاعبين أثبتوا جدارتهم في عددٍ من أكبر الأندية الأوروبية، وهم معتادون على الفوز».

ويلتقي الفائز في المباراة منتخب فرنسا ضمن المربع الذهبي، الثلاثاء، في دالاس بعد تغلُّب "الديوك" على المغرب بهدفين، سجَّلهما كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي.

وردًّا على سؤالٍ حول مواجهة فرنسا، ذكر دي لا فوينتي، أنه شاهد المباراة أمام المغرب، ورأى أن الفرنسيين كانوا الفريق الأفضل، لكنَّه أكد أن إسبانيا تركز حاليًّا على لقاء بلجيكا.

وعلى الرغم من أن إسبانيا بدت متفوِّقةً في خط الدفاع إلا أنها ستبحث عن النشاط الهجومي عبر يامين يامال، جناح برشلونة، البالغ 18 عامًا، وميكل أويارزابال، الذي سجل بالفعل أربعة أهدافٍ في البطولة.

ولم يسجل يامال، وهو من ألمع المواهب الشابة في العالم، سوى هدفٍ واحدٍ، ويتأخر بفارقٍ كبيرٍ عن هدَّافَي البطولة: ليونيل ميسي وكيليان مبابي بثمانية أهدافٍ لكلٍّ منهما.

مع ذلك، شدَّد دي لا فوينتي على أن لاعبه أظهر نضجًا متزايدًا، مشيرًا إلى إسهاماته الدفاعية في فوز إسبانيا على البرتغال، مثنيًا على قدراته الهجومية التي يمكن أن تصنع الفارق في اللحظات الحاسمة.

وأوضح المدرب، أن نجاح إسبانيا بُني على الجهد الجماعي، وليس على التألُّق الفردي، مبينًا أن كل لاعبٍ يضع مصلحة الفريق في المقام الأول.