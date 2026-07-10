بعد 5 أعوام.. بروس يترك «الأولاد»

أعلن البلجيكي هوجو بروس، الخميس، استقالته من تدريب منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم بعد أسبوعين من عدم اليقين بشأن إذا ما كان سيبقى في منصبه أم لا عقب وصول «الأولاد» إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم 2026 للمرَّة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وذكر بروس «74 عامًا» قبل انطلاق البطولة، أنه سيعتزل، لكنَّه لم يكن متأكِّدًا من قراره بعد خسارة جنوب إفريقيا أمام كندا، المشارِكة في استضافة البطولة، ضمن دور الـ 32، في 28 يونيو، مبينًا أنه قد يميل إلى البقاء، لكنْ، وفي مقابلةٍ أجريت معه في بلجيكا، كشف عن أنه لن يبقى في منصبه، وقد يساعد جنوب إفريقيا بوصفه مستشارًا.

وقال بروس لموقع «فوتبول نيوز» البلجيكي: «هل سأستمر مدربًا في نهاية المطاف؟ كلا، هذا قرارٌ نهائي ولا رجعة فيه. إذا احتاجوني لشيءٍ آخرَ، ربما في مجال اكتشاف المواهب، فهذا أمرٌ مختلفٌ، لكنْ كرة القدم لن تكون جزءًا من حياتي على مدار الساعة بعد الآن».

وأضاف: «تحدَّثت بالفعل مع رئيس اتحاد جنوب إفريقيا، وهو يرغب في استمراري، لكنْ في منصبٍ مختلفٍ، بوصفي مستشارًا، أو ما شابه. سأعود في نهاية يوليو لأودِّعهم، وأنا متشوِّقٌ لمعرفة ما سيقترحونه علي».

وشغل بروس منصبه على مدى خمسة أعوامٍ، ليصبح المدرب الأطول خدمةً مع المنتخب، ونجح في قيادته إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عامًا.