وهبي: أرفعوا رؤوسكم .. موعدنا بعد 4 أعوام

دعا محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، لاعبيه إلى رفع رؤوسهم، لكنْ مع عدم الاكتفاء بالفخر، وممارسة بعض النقد الذاتي.

وانتهى مشوار «أسود أطلس» في كأس العالم 2026 بعد الخسارة 0ـ2 أمام فرنسا، مساء الخميس، ضمن الدور ربع النهائي.

وذكر وهبي في تصريحاتٍ بعد انتهاء المباراة التي جرت بفوكسبورو في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أن منتخب بلاده ترك انطباعًا جيدًا، وقال: «أخبرت اللاعبين أن يُبقوا رؤوسهم مرفوعةً لأننا بذلنا كل ما في وسعنا، وقدَّمنا أفضل ما لدينا، لكنْ بالطبع علينا تقييم الوضع، فالتقدُّم أمرٌ ضروري».

وأضاف المدرب: «لا يفترض ​بنا ‌الاكتفاء ⁠بقول ​إننا سعداء ⁠وفخورون بأدائنا. علينا المضي قُدُمًا، ولفعل ذلك، يجب أن نكون موضوعيين، وأن نمارس بعض النقد الذاتي لتقييم الوضع».

وكشف وهبي عن شعوره بخيبة أملٍ، وتابع: «الشوط الأول كان صعبًا للغاية، وكان الفرنسيون ممتازين في التعامل مع الكرة، وسيطروا عليها فترةً طويلةً، وسبَّبوا كثيرًا من المشكلات على الأجنحة بفضل لاعبيهم، وكذلك في العمق. عندما كنا نسيطر على الكرة، ​لم تكن انتقالاتنا جيدةً، لذا كان ‌علينا الركض أكثر قليلًا. علينا الاعتراف بأنهم فريقٌ رائعٌ، ولديهم ‌لاعبون ممتازون، وحظوا بفرصٍ أفضل للتسجيل، أمَّا نحن، فافتقرنا إلى الأفكار والحيوية الكافية لتقديم ما هو أفضل عندما امتلاك الكرة. علينا أن نتقبَّل هذه الهزيمة».

ورأى المدرب، أن التحدُّث بعد المباراة بوقتٍ قصيرٍ أمرٌ صعبٌ، مستدركًا: «لكنْ من الصعب ‌أيضًا التحدُّث عن الأسف بعد أن وصلنا إلى دور الثمانية».

واختتم: «نعلم أننا قادرون على أن نكون على قدم المساواة معهم، لكننا في حاجةٍ إلى العمل بجديةٍ أكبر. نشعر بأننا قادرون على ذلك. بالطبع كانت فرنسا أقوى اليوم، لكننا قادرون على المنافسة والتقدم، وربما نُخرجهم بعد أربعة أعوام».