جارسيا: الجميع يتوقّع خسارتنا.. انتظرونا أمام الإسبان

أكد الفرنسي رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن الجميع يتوقَّع إقصاءَهم على يد إسبانيا حينما يتواجهان ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم، الجمعة، مشيرًا إلى قدرة لاعبيه على تحقيق فوزٍ لافتٍ.

وتدخل إسبانيا، بطلة أوروبا، المباراة في لوس أنجليس، وهي مرشَّحةٌ بقوةٍ للفوز، خاصَّةً أنها حافظت على نظافة شباكها في جميع مبارياتها بالبطولة حتى الآن.

في المقابل، واجهت بلجيكا طريقًا أكثر صعوبةً، إذ عانت كثيرًا حتى تصدَّرت مجموعتها بعد تعادلين مع مصر وإيران، وانتفاضةٍ متأخِّرةٍ في لقاء الفوز على السنغال ضمن دور الـ 32.

مع ذلك، بدا جارسيا مستمتعًا بدور "الحصان الأسود" خلال المؤتمر الصحافي، إذ قال: "الجميع يتحدَّث بالفعل عن عودتنا إلى الديار، لكننا نعتقد أننا قادرون على إنجاز المهمة، وقلب التوقعات. سنفعل كل ما في وسعنا للوصول إلى نصف النهائي".

وأشار المدرب إلى أن بلجيكا من بين أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في البطولة، خلفَ فرنسا والأرجنتين فقط برصيد 13 هدفًا، هذا إلى جانب 107 تسديداتٍ، وهو ثاني أعلى رقمٍ بعد فرنسا، التي خاضت مباراةً إضافيةً، وتابع: "لقد فزنا للتو على أمريكا، وجاء ذلك أيضًا في ملعبٍ كان فيه الجميع ضدنا، لذا لا أعتقد أن الظروف ستكون أكثر صعوبةً أمام إسبانيا".

وأضاف: "الجماهير لا تسجِّل الأهداف، وسنركز على ما يمكننا فعله. لدينا ما يكفي من التحدِّيات مع المنتخب الإسباني، فهو فريقٌ رائعٌ في كرة القدم".

واختتم: "حتى لو كنا الطرف الأقل ترشيحًا الجمعة، سنفعل كل ما في وسعنا لجعل المباراة صعبةً عليهم".