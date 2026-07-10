روجرز: هل يستطيع أحد إيقاف هالاند؟

يقف أحد أكثر المهاجمين رهبةً في عالم كرة القدم حائلًا بين المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026، لكنَّ الجانب المطمئن بالنسبة إلى فريق المدرب توماس توخيل يتمثَّل في أن قلةً من المنتخبات تعرف إيرلينج هالاند جيدًا كما يعرفه اللاعبون الإنجليز.

وأمضى المهاجم النرويجي الهدَّاف الأعوام الأربعة الماضية في إرهاب دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص مانشستر سيتي، إذ سجَّل الأهداف بمعدلاتٍ استثنائيَّةٍ، ليصبح ‌منافسًا مألوفًا لعديدٍ ‌من لاعبي "الأسود الثلاثة".

ويجمع هالاند، البالغ 25 عامًا، بين القوة ​البدنية، ‌والسرعة، ⁠والفاعلية الكبيرة أمام ​المرمى، ⁠وهي صفاتٌ تجعله مصدرَ تهديدٍ دائمًا.

ومع تسجيل اللاعب سبعة أهدافٍ في البطولة حتى الآن، تُدرك إنجلترا أن منحه أي مساحةٍ خلال لقاء السبت المقبل في ميامي قد يكون مكلفًا للغاية.

وعندما سُئِل مورجان روجرز، لاعب وسط إنجلترا، عن كيفية إيقاف هالاند، ردَّ: «هل سبق لأحدٍ أن أوقف إيرلينج هالاند؟ لست متأكدًا من ذلك، لكننا سنحاول».

وأضاف للصحافيين، الأربعاء: «إنه لاعبٌ مذهلٌ حقًّا. ما يحقِّقه من أرقامٍ وإنجازاتٍ ⁠يعكس مدى جودته. ربما يتعيَّن علينا التركيز على الحد من ‌الكرات التي تصله، وتقليص الفرص التي ‌يحصل عليها، لأنه قاتلٌ أمام المرمى».

ونجح أستون فيلا، ​فريق روجرز، في حرمان هالاند من ‌التسجيل خلال آخر أربع زياراتٍ لمانشستر سيتي إلى ملعب "فيلا بارك" على الرغم من ‌أن اللاعب، البالغ 23 عامًا، أرجع ذلك جزئيًّا إلى التوفيق.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن المنتخب النرويجي يضمُّ عناصرَ خطيرةً أخرى، منهم مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، القادر على صنع الفارق.

وستدخل إنجلترا المباراة بثقةٍ كبيرةٍ بعد فوزها المثير 3ـ2 ‌على المكسيك ضمن دور الـ 16 على الرغم من خوضها معظم اللقاء بعشرة لاعبين، وهو لقاءٌ قدَّم خلاله المنتخب واحدًا من أفضل ⁠عروضه بكأس ⁠العالم في الأعوام الأخيرة.

وعاد المنتخب الإنجليزي إلى مقرِّه في كانساس سيتي، خلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، عقب مباراةٍ، قال عنها روجرز: إنها استنزفت اللاعبين بدنيًّا وذهنيًّا.

وأردف: "كانت الرسالة الأساسية في أول حصةٍ تدريبيةٍ بعد العودة، أننا نريد مواصلة الانتصارات، والمضي قدمًا في البطولة. ما زال في إمكاننا التطور والتحسُّن".

وبدا لاعبو المنتخب الإنجليزي سعداء بعودة جوردان هندرسون، لاعب الوسط المخضرم، إلى المعسكر بعد خضوعه لجراحةٍ في الذراع إثر الإصابة التي تعرَّض لها خلال احتفالات ما بعد المباراة في مكسيكو سيتي.