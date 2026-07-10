«ESPN»: فيورنتينا وبورتو يراقبان ليوناردو

أبدى فيورنتينا الإيطالي وبورتو البرتغالي اهتمامًا بخدمات البرازيلي ماركوس ليوناردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بحسب قناة «ESPN» في البرازيل، الجمعة.

وبيَّنت القناة أنَّ وكلاء المهاجم البرازيلي يحضرون في مدينة الرياض، من أجل التفاوض مع إدارة شركة نادي الهلال، للنظر في عملية بيع المتبقي من عقده.

وذكرت القناة البرازيلية أنَّ إدارة الهلال تبدي انفتاحًا لبيع المتبقي من عقد ليوناردو.

وأفادت القناة بأنَّه من غير المرجح أن يعود ليوناردو إلى الدوري البرازيلي، على الرغم من اهتمام أندية ساو باولو وفلامنجو في وقت سابق من العام الجاري بخدماته.

ولعب ليوناردو 39 مباراة مع الهلال موسم 2025ـ2026، سجَّل خلالها 19 هدفًا، وصنع هدفًا واحدًا، ونجح مع فريقه في تحقيق بطولة كأس الملك.

وكان الهلال تعاقد مع ليوناردو، البالغ من العمر 23 عامًا، صيف 2024 ويرتبط بعقد معه إلى يونيو 2029.