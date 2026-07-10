ماني يعلق الحذاء مع السنغال

قرَّر السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، بحسب صحيفة «لو كوتيدين» المحلية، الجمعة.

ونقلت الصحيفة السنغالية أنَّ ماني، البالغ من العمر 34 عامًا، قرَّر إنهاء رحلته الدولية مع أسود تيرانجا بعد الخروج من كأس العالم 2026 على يد بلجيكا بدور الـ32.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن المهاجم: «أعتذر للشعب السنغالي عن أي خيبات أمل.. ضحيت بكل شيء من أجل هذا العلم.. لقد قدمت أفضل ما لدي ودائمًا قاتلت بشراسة من أجل وطننا».

وكشف نجم ليفربول السابق عن رغبته في خدمة بلاده في أي مجال، وقال: «غدًا، يسرني أن أضع خبرتي في خدمة الأمة، هذه المرة خارج الملعب».

وشارك جناح النصر قبل تعليق حذائه مع السنغال، في 130 مباراة سجَّل خلالها 54 هدفًا منذ 2012.

وفاز ببطولة أمم إفريقيا في 2021 بعد الهزيمة في 2019، ثم خسر اللقب 2025 بقرار الاتحاد الإفريقي.