سينر يلحق بزيريف إلى نهائي ويمبلدون

أنهى الإيطالي يانيك سينر، حامل اللقب، أحدث محاولات الصربي نوفاك ديوكوفيتش للفوز بلقبه الـ25 في البطولات الكبرى، بفوزه الساحق 6-4 ​و6-4 و6-4، ليصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، الجمعة.

وانخفضت درجات الحرارة الحارقة التي سادت الأيام السابقة خلال المباراة الثانية قبل نهائي فردي الرجال، لكن سينر صعّب المهمة على ديوكوفيتش صاحب الـ39 عامًا.

ويسعى سينر الأحد المقبل إلى الفوز ‌بلقبه الخامس ‌في البطولات الكبرى عندما يواجه ​الألماني ‌ألكسندر ⁠زفيريف، ​الذي أنهى مسيرة ⁠البريطاني آرثر فيري في البطولة في وقت سابق الليلة على الملعب الرئيس.

وتحسن مستوى سينر، المصنف الأول، مع تقدمه في البطولة بعد بداية صعبة في دفاعه عن اللقب، وكان في قمة تركيزه منذ الشوط الأول في مواجهة اللاعب الذي ⁠خسر أمامه في المرحلة نفسها من ‌بطولة أستراليا المفتوحة العام الجاري.

وضغط سينر صاحب الـ24 عامًا بقوة في المجموعة الثانية، وانهارت مقاومة ديوكوفيتش عندما كانت النتيجة 3-3، إذ فوجئ الصربي بضربة قصيرة رائعة من منافسه الإيطالي.

وكان مصير المباراة قد حُسم عندما كسر سينر، الذي كان يلعب بانسيابية، إرسال ديوكوفيتش في وقت مبكر من المجموعة ​الثالثة، ورغم أن ديوكوفيتش واصل ​القتال، فإن الاستسلام بدا على وجهه مع تلاشي آماله في الفوز بلقب ويمبلدون للمرة الثامنة.