في المرحلة الثانية.. النصر يواجه ضمك

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره ضمك في مباراة تجريبية خلال معسكره في أبها، الذي ينطلق الأحد ويمتد حتى 22 يوليو الجاري.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، اتفق الناديان على المباراة، فيما يخوض الفريق الأصفر مباراة تجريبية ثانية ضمن المعسكر، الذي يُعدُّ ثاني مراحل برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وأبانت المصادر أن منشأة نادي ضمك في خميس مشيط ستحتضن تدريبات بطل «روشن» خلال المرحلة الثانية من برنامجه، الذي يقوده الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرّبه الجديد.

وطلب بوستيكوجلو الذي باشر عمله الأحد الماضي من مُسيّري النادي تنسيق تجريبيتين قبل السفر إلى البرتغال، في 25 يوليو، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة، التي تنتهي بالعودة إلى الرياض في 5 أغسطس المقبل.

وقاد الأسترالي ست حصص تدريبية، بواقع واحدة يوميًا، خلال المرحلة الأولى، داخل مركز «دار النصر» التدريبي، آخرها مساء الجمعة.

وحسب المصادر، منح الجهاز الفني اللاعبين يوم إجازةٍ السبت، وسيمنحهم يومين آخرين، في 23 و24 من الشهر الجاري، بعد العودة من أبها إلى الرياض.

وبعد مغادرة البرتغالي جورجي جيسوس، بنهاية الموسم الماضي، تعاقد النصر مع بوستيكوجلو لمدة موسمين.