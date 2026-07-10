خيلا.. صفقة ميلان الثانية

تعاقد نادي ميلان الإيطالي مع المدافع الإسباني ماريو خيلا قادمًا من فريق لاتسيو الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 2023.

ولم يكشف ميلان في بيانه عن قيمة صفقة اللاعب «25 عامًا»، الذي تكون كرويًا في ريال مدريد، لكن موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بالانتقالات حدد سعره بـ 30 مليون يورو.

وبات خيلا، الذي دافع عن ألوان لاتسيو منذ 2022، ثاني صفقة يبرمها ميلان الصيف الجاري بعد المهاجم الدولي البرتغالي جونزالو راموس الذي انضم إليه من باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأوروبا مقابل أكثر من 70 مليون يورو.

كما تعاقد ميلان مع مدرب جديد هو البرتغالي روبن أموريم خلفًا لماسيميليانو أليجري الذي خسر منصبه نتيجة الاكتفاء بإنهاء الدوري الإيطالي في المركز الخامس.