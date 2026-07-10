كايلي تغيب عن «عموم المحيط» والكومنولث

انسحبت السباحة الأسترالية كايلي ماكيون من بطولة عموم المحيط الهادي ودورة ألعاب الكومنولث العام الجاري بسبب مشكلات ​صحية، موضحة أنها تعاني منذ عدة أشهر من الإرهاق وضيق التنفس وفقدان الشهية.

وتملك كايلي، صاحبة الـ24 عامًا، سجلًا استثنائيًا في سباقات الظهر، إذ أحرزت رقمًا قياسيًا يبلغ 10 ألقاب فردية في دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم للألعاب المائية.

وتحمل الأسترالية لقب البطلة الأولمبية في سباقي ‌100 متر و200 ‌متر لسباحة الظهر، كما أنها ​صاحبة ‌الرقم ⁠القياسي ​العالمي في ⁠سباق 50 مترًا لسباحة الظهر بالحوض الطويل، وسباق 200 متر لسباحة الظهر في كل من المسبحين الطويل والقصير.

وقالت كايلي، في بيان أصدره الاتحاد الأسترالي للسباحة، الجمعة: «أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب اضطراري إلى الانسحاب لأسباب طبية، ما اعتقدت ⁠قبل بضعة أشهر أنه مجرد ‌إنفلونزا، اتضح أنه إصابة بحمى ‌الغدد».

وأضافت «كنت مريضة عند انطلاق ​التصفيات ولم تتحسن حالتي، ‌وأخشى أن أجهد نفسي إلى الحد الذي ‌قد يقود إلى إرهاق مزمن».

وأكدت السباحة الأسترالية أنها تريد التركيز على التعافي والاستعداد ‌لأولمبياد لوس أنجليس 2028.

وتنظم بطولة عموم المحيط الهادي في إيرفين بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 12 إلى ​15 أغسطس المقبل، ​بينما تستضيف جلاسجو دورة ألعاب الكومنولث بين 23 يوليو الجاري و2 أغسطس المقبل.