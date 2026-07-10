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ياكين: مانزامبي خارج حساباتنا

مراد ياكين مدرب المنتخب السويسري الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحافي الجمعة.. وفي الصورة الثانية جوهان مانزامبي يسارًا، يحاول المرور من المدافع الجزائري ريان أيت-نوري خلال مباراتهما في دور الـ 32 بكأس العالم الثاني من يوليو الجاري في فانكوفر الكندية (أسوشيتد برس)
كانساس سيتي - رويترز 2026.07.10 | 11:29 pm

خسر المنتخب السويسري الأول لكرة القدم خدمات هدافه جوهان مانزامبي في مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين الأحد بكانساس سيتي.
وغاب مانزامبي، الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في البطولة، أيضًا عن فوز سويسرا بركلات الترجيح على كولومبيا في دور 16 بعد تعرضه لإصابة في الركبة.
وقال مراد ياكين مدرب سويسرا إن لاعب الوسط لم يتعاف في الوقت المناسب للمشاركة ضد حامل اللقب.
وأوضح في تصريحات صحافية الجمعة: «حاولنا فعل كل ما في وسعنا لإعادته إلى الملاعب، لكن للأسف لن يتمكن من المشاركة».
وأضاف: «مانزامبي يعاني من ألم شديد. كان ذلك صدمة لنا جميعًا. كانت هذه لحظته، وكان يعيش فترة رائعة وهو يجلب الكثير من البهجة عندما يلعب».
وأشار ياكين إلى أن أفضل طريقة للحد من تأثير ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، هي حرمانه من الاستحواذ على الكرة تمامًا. «عندما تكون الكرة في حوزتنا، لن يتمكن من التأثير بنفس القدر. نحن نحاول فقط اللعب بأسلوبنا وعدم السماح له بالتصرف بالكرة».
واستطرد: «هناك العديد من الحلول، ونحاول إيجاد أفضلها. سنلعب كفريق على أرض الملعب. سنسعى إلى تقديم تمريرات جيدة والضغط عاليًا أمام الأرجنتين».


ياكين: مانزامبي خارج حساباتنا

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