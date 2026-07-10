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جيهي يربك حسابات الإنجليز

مارك جيهي قلب دفاع المنتخب الإنجليزي في لعبة مشتركة مع المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز في ثمن نهائي كأس العالم 5 يوليو (أسوشيتد برس)
كانساس سيتي ـ الفرنسية 2026.07.10 | 11:32 pm

يواجه المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خطر غياب مارك جيهي، قلب الدفاع، عن مواجهة النرويج الأحد لحساب ربع نهائي كأس العالم، في ظل سعيه للتعافي من شدّ بعضلة الفخذ تعرّض له خلال الفوز على المكسيك بثمن النهائي، حسب تقارير عدة.
ولم يشارك جيهي في الحصة التدريبية الأخيرة في كانساس سيتي قبل أن يتوجه المنتخب إلى ميامي لخوض المباراة، إلا أن المدرب الألماني توماس توخيل لا يزال يأمل في أن يتمكن من اللعب.
وشوهد مدافع مانشستر سيتي، البالغ 25 عامًا، وهو يتجول حول الملعب بقاعدة التدريب في سووب سوكر الجمعة ، لكنه لم ينضم إلى التدريبات الجماعية.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الإصابة ليست خطيرة، غير أن الوقت يداهم جيهي لإثبات جاهزيته.
وسيُعدّ غياب جيهي ضربة إضافية لدفاع إنجلترا بعد إيقاف جاريل كوانساه لمباراتين نتيجة البطاقة الحمراء التي نالها في الفوز على المكسيك 3-2 في دور ثمن النهائي.


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