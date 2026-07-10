اتحاد الجمباز يعتمد برنامج بطولات 2026

اعتمد الاتحاد السعودي للجمباز، البرنامج الزمني للموسم الرياضي 2026، متضمنًا سلسلة من البطولات التي تستضيفها مدن الرياض والخبر وجدة، ضمن خطة تهدف إلى تطوير المنافسات المحلية، ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الجمباز في السعودية.

وأكد عبد الله طه، رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، أن البرنامج الزمني يأتي ضمن خطته الاستراتيجية لتوفير موسم رياضي متكامل يسهم في إعداد اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب، وتعزيز المشاركة في مختلف فروع الجمباز، بما يواكب مستهدفات تطوير الرياضة السعودية ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

وطبقًا لحساب اتحاد الجمباز السعودي على منصة «إكس» يستهل الموسم في أغسطس المقبل ببطولة النخبة للجمباز الفني «سيدات» في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس، تليها بطولة النخبة للجمباز الفني «رجال» خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس.

كما تستضيف الخبر بطولة السعودية للجمباز للجميع من 20 إلى 22 أغسطس، قبل انطلاق البطولات التأهيلية للجمباز الفني للرجال والسيدات في الرياض من 23 إلى 26 أغسطس، ثم في الخبر خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، وجدة من 28 إلى 31 أكتوبر.

ويواصل الاتحاد منافساته خلال شهر نوفمبر ببطولة المملكة للجمباز الفني سيدات «درجة أولى – فردي عام – فردي أجهزة» في الرياض من 5 إلى 7 نوفمبر، تليها بطولة الهواة للجمباز الإيقاعي من 12 إلى 14 نوفمبر، وبعدها تنظم بطولة الجمباز الفني رجال «درجة أولى – فردي عام – فردي أجهزة» خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر.

وينظم الاتحاد السعودي للجمباز، بطولة الهواة للباركور خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر.

ويختتم الموسم في ديسمبر بعدد من بطولات الفئات السنية، حيث تستضيف الرياض بطولة فني رجال لمنافسات الشباب من 3 إلى 5 ديسمبر، فيما تستضيف الخبر منافسات الآنسات لفئة الناشئين من 10 - 12 ديسمبر، ثم تجري بطولة الناشئين «فرق – فردي عام – فردي أجهزة» في الرياض من 17 إلى 19 ديسمبر، ويختتم الموسم بطولة الأشبال «أ» – فردي عام في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر.