فولجيني ينطلق مع الخليج

شارك الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، الجمعة بعد التحاقه بالمعسكر الجاري في هولندا ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحضيرات للموسم الجديد.

وانضم فولجيني «28 عامًا» إلى صفوف الفريق الخلجاوي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بموجب عقد يمتد حتى 2028 قادمًا من لانس الفرنسي، علمًا أنه خاض الموسم الماضي معارًا إلى التعاون.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على النواحي البدنية والفنية، واختتمت بمناورة فنية.

ويستمر معسكر الخليج في هولندا حتى 28 يوليو الجاري، ويتضمن خوض خمس مباريات تجريبية بدايتها ستكون أمام تريفيس الهولندي الإثنين المقبل.