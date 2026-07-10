بيريرا يقود الاتحاد

تتجه الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد إلى منح البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، شارة قيادة الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد، وذلك وفقًا لما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا التوجه يأتي في حال عدم تجديد عقد البرازيلي فابينيو تفاريس قائد الفريق، والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن فرص استمرار فابينيو مع الاتحاد تبدو ضئيلة، في ظل توجه كبير داخل النادي لعدم تجديد عقده، ما يمهد الطريق أمام بيريرا لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك ضمن استعدادات الاتحاد للموسم الجديد، في إطار إعادة ترتيب ملفات الفريق الفنية والإدارية، بما في ذلك حسم هوية قائد الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.