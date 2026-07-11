ميرينو يرسل الإسبان إلى نصف النهائي الثاني

تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره البلجيكي 2-1، مساء الجمعة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، ضمن دور الثمانية.

ومُجدّدًا، أدى ميكيل ميرينو، لاعب الوسط البديل، دورًا بطوليًا في المشاركة الإسبانية المونديالية. فبعد ثلاث دقائق فقط من دخوله، أحرز هدف الفوز في الدقيقة 88، مكررًا ما فعله أمام البرتغال، ضمن دور الـ 16، عندما دخل إلى الملعب في الدقيقة 85 وأحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+1.

وتقدم «الماتادور» على منتخب بلجيكا في النتيجة بهدفٍ لفابيان رويز، لاعب الوسط، في الدقيقة 30. وتعادل «الشياطين الحُمر» في الدقيقة 41 عبر المهاجم تشارلز دي كيتيلير.

وفيما بدا أن المواجهة في طريقها إلى الوقت الإضافي، تدخّل ميرينو وسجّل في الدقيقة 88، مُرسِلًا منتخبه إلى نصف نهائي المونديال للمرة الأولى منذ الفوز باللقب في 2010.

وحلّ المنتخب الإسباني رابعًا في مونديال 1950، لكن من دون مبارياتٍ إقصائية، وإنما وفق نظام مجموعة المرحلة النهائية الذي طُبِّق مرة وحيدة.

وبعد التأهل إلى دور الأربعة، يتواجه الإسبان مع فرنسا، الذي وصل إلى المرحلة ذاتها إثر فوزه 2-0 على المغرب، الخميس.

وعجز «الماتادور» عن تخطي ثُمن النهائي خلال النسختين الماضيتين من كأس العالم، وودّع البطولة من دور المجموعات في 2014.

وتحت قيادة المدرب المحلي لويس دي لا فوينتي، تُوِّج المنتخب بكأس أوروبا 2024، ويمضي بخطى واثقة في مونديال 2026.