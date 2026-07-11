تشاكا: كلام ليمان عن ميسي لا يهمنا

رفض جرانيت تشاكا، قائد المنتخب السويسري الأول لكرة القدم، التكهنات بشأن انشغالهم بمواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، في مباراتهما بدور الثمانية لكأس العالم 2026 الأحد.

وتأهلت سويسرا للمرة الأولى إلى دور الثمانية كأس العالم منذ 72 عامًا، بعد أن تغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما الثلاثاء الماضي.

وكان ينس ليمان الحارس الألماني السابق أثار الدهشة هذا الأسبوع عندما ادعى في التلفزيون الألماني أن اللاعبين السويسريين يبدون «احترامًا مفرطًا» لميسي، وأنهم لا يريدون سوى الخروج من المباراة بقميصه.

وقال تشاكا في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا يمكننا التأثير على ما يقوله الناس عنا.. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو تقديم أداء جيد وإظهار ما نستطيع فعله على أرض الملعب. لا شيء آخر يهم». لكنه اعترف أن إيقاف ميسي لمدة 90 دقيقة سيكون أمرًا صعبًا. سنلعب بشكل مدمج لتقليص المساحات، وسنحاول أيضًا الاستحواذ على الكرة، وألا نسمح له بلمسها كثيرًا».

ويُصنف تشاكا «33 عامًا» مباراة الأحد ضمن اللحظات الحاسمة في مسيرته مع المنتخب السويسري، الذي وصل آخر مرة إلى دور الثمانية بكأس العالم عام 1954.

وقال لاعب خط وسط سندرلاند الإنجليزي: «ستكون هذه المباراة بالفعل من أبرز محطات مسيرتي. في كل لحظة تتمكن فيها من تحقيق إنجاز مميز كهذا، تشعر بشعور مختلف.. والآن، بعد 72 عامًا، أن أكون هنا مع المنتخب وأن ألعب ضد حامل اللقب، هذا يجعلني فخورًا للغاية».

وأضاف: «لكنني لست هنا للحديث. أريد أن أخطو الخطوات التالية، ونحن قريبون جدًا من النهاية. أنا أتوق إلى ذلك، وأنا متعطش للفوز، والآن علينا فقط أن نظهر على أرض الملعب مدى رغبتنا الحقيقية في تحقيق ذلك».

وشارك تشاكا في تشكيلة سويسرا التي خسرت 0- 1 أمام الأرجنتين بعد شوطين إضافيين بدور الـ 16 لكأس العالم 2014، لكنه لا يعتبر المباراة بمثابة فرصة لتسوية النتيجة.

وقال: «لن تكون هذه مباراة انتقامية. إنها مختلفة تمامًا. نحن الآن في دور الثمانية، ونريد الفوز. هذا هو هدفنا الأسمى.. وبالنسبة لجماهيرنا أقول لهم استمروا في الحلم. أنا شخص يحلم دائمًا، والأحلام يمكن أن تتحقق. إذا أردنا تحقيقها، علينا أن نعمل، وأن نبذل الجهد، وأن نتجاوز حدودنا والتغلب على الأرجنتين».

كما لا يبدي السويسريون أي قلق بشأن الأحوال الجوية الحارة المتوقعة في كانساس سيتي، رافضين أي فكرة مفادها أن ذلك قد يصب في صالح الأرجنتين التي اتخذت من هذه المدينة الواقعة في ولاية ميزوري مقرًا لها طوال البطولة.

وأوضح تشاكا: «عندما تكون في دور الثمانية، لا تهتم حقًا بالطقس. لا توجد أعذار».