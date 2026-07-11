الأندية السعودية تدافع عن لقب الرياضات الإلكترونية

رسخت الأندية السعودية للرياضات الإلكترونية مكانتها بين نخبة الأندية العالمية منذ انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2024، بعدما تُوج فريق فالكونز بلقب بطولة الأندية في النسخة الأولى، قبل أن ينجح في الدفاع عن لقبه في نسخة 2025، ليؤكّد حضوره بوصفه أحد أبرز الأندية العالمية في الرياضات الإلكترونية.

وفي النسخة الثالثة من البطولة، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس للمرة الأولى حتى 23 أغسطس المقبل، تدخل الأندية السعودية تحديًا جديدًا للحفاظ على لقب بطولة الأندية، في ظل اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع عدد الأندية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تُعد بطولة الأندية المسار التنافسي الأبرز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إذ تعتمد على جمع النقاط عبر مختلف البطولات طوال فترة الحدث، الأمر الذي يتطلب من الأندية المنافسة تقديم مستويات عالية في عدد من الألعاب، بدلًا من الاعتماد على التفوق في لعبة واحدة فقط، وهو ما يجعل النجاح مرهونًا بعمق التشكيلات، وتنوع المواهب، والاستمرارية في تحقيق النتائج.

ويتصدر فريق فالكونز قائمة الأندية المشاركة من حيث عدد البطولات التي ضمن التأهل إليها في نسخة 2026، بعدما حجز مقاعده في «18» بطولة، ليواصل حضوره بوصفه أبرز المرشحين للاحتفاظ بلقب بطولة الأندية.

ولا تقتصر قوة الفريق على عدد البطولات التي يشارك فيها، بل تمتد إلى امتلاكه نخبة من اللاعبين في عدد من أشهر الألعاب العالمية، إذ يعد منافسًا بارزًا في روكيت ليغ، كما يدخل المنافسة بقوة في ألعاب كاونتر سترايك 2، وكول أوف ديوتي: وورزون، والشطرنج، إلى جانب نتائجه المميزة في بطولات سابقة، أبرزها تتويجه بلقب أوفرواتش 2 في نسخة عام 2025.

ولم يعد فريق فالكونز وحده ممثل الطموحات السعودية في البطولة، إذ برز فريق تويستد مايندز بوصفه أحد أسرع أندية الرياضات الإلكترونية نموًا في السعودية، بعدما ضمن التأهل إلى «9» بطولات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، مستندًا إلى نتائجه المميزة في عدد من الألعاب، وفي مقدمتها تتويجه بلقبي ببجي: باتل جراوندز وكول أوف ديوتي: وورزون خلال نسخة عام 2025.

ويعكس الحضور المتنامي لفريقي فالكونز وتويستد مايندز حجم التطور الذي تشهده الرياضات الإلكترونية السعودية، في ظل الاستثمار المستدام في المواهب، واستقطاب أفضل اللاعبين، وتوسيع نطاق المنافسة في مختلف الألعاب العالمية، وهو ما عزز من حضور السعودية في بطولة الأندية خلال الأعوام الماضية.

وفي المقابل، تواجه الأندية السعودية منافسة قوية من عدد من أبرز الأندية العالمية، يتقدمها فريق فايتاليتي الفرنسي، الذي ضمن التأهل إلى (17) بطولة، ويملك قاعدة واسعة من اللاعبين المتميزين في ألعاب متعددة، مما يجعله أحد أبرز المرشحين لمنافسة فالكونز على لقب بطولة الأندية خلال النسخة الحالية.

كما يبرز فريق ليكويد بوصفه أحد المنافسين الرئيسين بعد تأهله إلى (7) بطولات، مستفيدًا من خبرته الطويلة في الرياضات الإلكترونية ونجاحه المتواصل في العديد من الألعاب، إلى جانب قدرته على المنافسة في بطولات متعددة، وهو ما يجعله حاضرًا بقوة ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب.