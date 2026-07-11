مونديال الإلكترونية.. «أبيكس ليجيندز» و«فاتل فيوري» أول نهائيين

تشهد منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية في مركز باريس إكسبو بورت دو فرساي حتى 23 أغسطس المقبل، السبت، أول نهائيين، وذلك بتنظيم نهائي بطولة «أبيكس ليجيندز» على صالة القدية، والمباراة النهائية لبطولة «فاتل فيوري.. سيتي أوف ذا وولفز» على صالة أليانز، لتتويج أول الأبطال في النسخة الحالية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تتواصل أيضًا منافسات الأسبوع الأول من البطولة، إذ تستكمل بطولة «دوتا 2» مبارياتها، فيما يشهد الدور نصف النهائي لبطولة «فالورانت» مواجهتين لحسم طرفي المباراة النهائية، في حين تُختتم التصفيات الأخيرة لبطولة «إي أيه سبورتس إف سي 26»، التي ستحدد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، وذلك على صالة STC.

وتُنظم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حتى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من (2000) لاعبًا يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 لعبة، في أكبر تجمع عالمي للرياضات الإلكترونية، وبإجمالي الجوائز 75 مليون دولار، موزعة بواقع 30 مليون دولار لبطولة الأندية، و39 مليون دولار لبطولات الألعاب، و5 ملايين دولار لتصفيات الطريق إلى كأس العالم، ومليون دولار لبرنامج الشركاء، فيما ينال النادي المتوج بلقب بطولة الأندية جائزة قدرها (7) ملايين دولار.