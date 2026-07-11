لا يمكن أن نقبل بخروج مسؤولين في مناصب رسمية بالقطاع عبر وسائل الإعلام دون إظهار صفقته الرسمية وتقديمهم بطريقة صحيحة للجماهير والمشاهدين.

الكثير من العاملين في مناصب رسمية أو كمستشارين لأندية أو اتحاد القدم أو وزارة الرياضة أو العاملين كوكلاء أعمال يمارسون الإعلام بشكل يومي ويظهرون في البرامج بصفقة «ناقد رياضي» وهذا تضليل كبير للمشاهدين وللقطاع.

لا يمكن نهائيًا أن نقبل بذلك، وآمل من الجهات الرقابية أن تراقب هذا الوضع وتضع اشتراطات على الأفراد والمؤسسات في التقييد بالوضوح مع المشاهدين.

لا يمكن أن يقدم كل شخص يظهر على التلفاز كناقد رياضي، بل يجب أن يتم وصفه بالصفة الرسمية التي تعرفه للمشاهد، الوكيل يكتب وكيل أعمال لاعبين وليس ناقدًا رياضيًا، المتحدث الرسمي لجهة ما يكتب متحدث رسمي وليس كناقد رياضي، والمستشارون يجب عليهم الإفصاح عن ذلك أو الامتناع عن الظهور التلفزيوني.

الكثير من المشاهدين لا يعرفون الصفة الاعتبارية للشخص المتحدث أمامهم، ويجب أن نضع حدًا لذلك، ونصبح أكثر تنظيمًا في هذا الأمر، لكي لا نصنع حالة تضليل مستمره في آراء من يصفون أنفسهم بنقاد رياضيين.