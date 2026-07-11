بعد 40 عاما.. إسبانيا تثأر من بلجيكا

انتقم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم من نظيره البلجيكي، بعد 40 عامًا من مونديال 1986، وأقصاه من الدور ذاته، ربع النهائي، متأهلًا إلى نصف النهائي، عقب الفوز على «الشياطين الحُمر» 2-1، مساء الجمعة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وتواجه الطرفان على صعيد كأس العالم للمرة الثالثة، بعدما جمعهما ربع نهائي نسخة 1986 في المكسيك ومرحلة المجموعات من نسخة 1990 في إيطاليا.

ويدين «الماتادور» بالفضل هذه المرة لفابيان رويز وميكيل ميرينو، لاعبي الوسط، اللذين سجّلا هدفين في الدقيقتين 30 و88. وبينهما، أدرك بلجيكا التعادل عبر المهاجم تشارلز دي كيتيلير في الدقيقة 41.

وقبل 40 عامًا، تحديدًا في 22 يونيو 1986 على ملعب كواتيموك في بويبلا المكسيكية، تعادل المنتخبان 1-1 في مباراتهما ضمن ربع نهائي البطولة، وتفوق البلجيكيون بركلات الترجيح 5-4 فعبروا إلى دور الأربعة.

وتأهل المنتخبان معًا، من المجموعة الخامسة، إلى دور الـ 16 من نسخة 1990، بعدما فاز الإسبان 2- 1 على البلجيك لحساب ثالث جولات مرحلة المجموعات، في 21 يونيو من ذلك العام على ملعب بينتيجودي في مدينة فيرونا.

وبعد 4 عقود، اغتنم «الماتادور» الفرصة وثأر من خسارته في المكسيك مُقصيًا «الشياطين الحُمر» من المونديال الجاري ومتأهلًا إلى دور الأربعة لملاقاة فرنسا الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تُوِّج باللقب في جنوب إفريقيا قبل 16 عامًا.

وحل المنتخب ذاته رابعًا في نسخة «البرازيل 1950» لكن من دون أدوار إقصائية وإنما بنظام المجموعة النهائية التي ضمّت أربعة منتخبات.