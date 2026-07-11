الفرقة العُمانية تقدم عروضا في مهرجان رفحاء

قدّمت الفرقة العُمانية «العضيد» الجمعة، عروضًا فلكلورية وتراثية ضمن فعاليات مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه، على المسرح المفتوح في حديقة الملك فهد، وسط حضورٍ جماهيري تفاعل مع الفنون الشعبية التي عكست جانبًا من الموروث الثقافي العُماني.

وأعرب ناصر المزروعي قائد الفرقة عن سعادته بالمشاركة في مهرجانات السعودية، لا سيما مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه، مؤكدًا أن هذه المشاركات تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية وعُمان، وتُسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالموروث الشعبي بين البلدين الشقيقين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» قدّمت الفرقة خلال مشاركتها عددًا من الفنون التقليدية، من أبرزها فن الرزحة الحماسي، وفن العازي، إلى جانب قصائد عُمانية، حظيت بإعجاب الحضور وتفاعلهم.