«من مجرة أخرى».. روزاريو ترمم جدارية ميسي

شهد وسط مدينة روزاريو، مسقط رأس ليونيل ميسي، ترميم جدارية ضخمة له تبلغ مساحتها 534 مترًا مربعًا على جانب أحد المباني، وافتتاحها في الوقت المناسب تمامًا قبل مباراة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ونظيره السويسري في دور الثمانية من كأس العالم.

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني إلى لقبين في كوبا أمريكا 2012 و 2024، وكأس العالم 2022. ويتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي مونديال 2026 حتى الآن بثمانية أهداف، بالمشاركة مع الفرنسي كليان مبابي، كما أصبح الهداف التاريخ للبطولة بـ 21 هدفا سجلها خلال ست نسخ شارك بها منذ 2006.

وقالت مارلين زورياجا، المسؤولة بالمشروع، إن ترميم اللوحة الجدارية، التي رُسمت في الأصل عام 2021، استلزم 300 لتر من الطلاء. وتعرض اللوحة، وعنوانها «من مجرة أخرى ومن مدينتي»، الآن ثلاث نجوم على شارة قميص ميسي العملاقة تمثل ألقاب الأرجنتين الثلاثة في كأس العالم، وكلمة «شكرًا» بالإسبانية في الجزء العلوي.

وبدأ ميسي «39 عامًا»، الذي أصبح خلال هذه النسخة الهداف التاريخي لكأس العالم بـ 21 هدفًا، مسيرته الكروية في فريق نيولز أولد بويز بمدينة روزاريو، التي تعد ثالث أكبر مدينة بالأرجنتين، وتقع في مقاطعة سانتا في على ضفاف نهر بارانا.

وقال ليساندرو أورتيجا، أحد الفنانين المشاركين في اللوحة :«أطلقنا على الجدارية اسم -من مجرة أخرى- لكنه في الواقع إنسان مثلنا، واجه الكثير من التحديات منذ طفولته، وولد بين طبقة العمال المتواضعة، لكنه تجاوز كل ذلك».