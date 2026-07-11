سولباكن: المباراة معركة بين هالاند وكين

أكد ستاله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، أن المواجهة بين مهاجمه إرلينج هالاند والهداف الإنجليزي هاري كين ستلعب دورًا كبيرًا في حسم ربع نهائي كأس العالم الأحد في ميامي.

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول أربع مباريات له في بطولة كبرى وقاد النرويج إلى ربع النهائي للمرة الأولى لدى عودتها إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.

ويأتي كاين نجم بايرن ميونيخ بفارق هدف واحد فقط خلف مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صدارة هدافي البطولة بعد أن رفع رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفًا، وقاد إنجلترا إلى ربع النهائي للمرة الثالثة تواليًا.

وقال سولباكن في مؤتمر صحافي الجمعة: «أعتقد أنها مواجهة النرويج ضد إنجلترا، لكن ليس سرًا أن اللاعبين هما مفتاحا الفوز الأول للمنتخبين، ويصنعان الفرق».

وتم التعاقد مع الألماني توماس توخيل، من قبل الاتحاد الإنجليزي لقيادة جيل موهوب من اللاعبين إلى تحقيق اللقب بعد سلسلة من الإخفاقات بفوارق ضئيلة في البطولات الكبرى تحت قيادة جاريث ساوثجيت الذي خسر نهائيين متتاليين في بطولة أمم أوروبا.

في المقابل، تخوض النرويج أول بطولة كبرى لها منذ 26 عامًا وتجاوزت التوقعات، لا سيما بفوزها المفاجئ على البرازيل 2-1 بفضل هدفين متأخرين لهالاند في ثمن النهائي.

وأضاف سولباكن: «كل مباراة كانت الأهم لكرة القدم النرويجية، خصوصًا في الأدوار الإقصائية، لذا فهذه هي المرة الثالثة التي تكون فيها المواجهة الأهم».

وتابع المدرب السابق لولفرهامبتون الانجليزي: «أشعر أن اللاعبين في حالة من الهدوء ولكن بروح تنافسية. أعتقد أن الضغط على إنجلترا أكبر منا، لكننا نضع أيضًا ضغطًا على أدائنا. عندما تبدأ المباراة، لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون كثيرًا في هذا الأمر عندما تكون 11 ضد 11»

وتتأثر المباراة في جنوب فلوريدا بالحرارة الشديدة والرطوبة مع انطلاقها عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتخضع ميامي حاليًا لتحذير من الحر من جانب هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية، مع درجات حرارة محسوسة تتجاوز 40 درجة مئوية.

وعلق المدرب النرويجي الذي أجرى تدريباته في ميامي خلال الأيام الثلاثة الماضية:«تدرّبنا بشكل خفيف جدًا. لم نقم بالكثير من العمل الشاق. ركزنا على الجوانب التكتيكية لكن بوتيرة منخفضة ومن دون فترات تدريب طويلة. لذلك كل شيء يتعلق بأن نكون في أفضل جاهزية»

وأضاف: «هناك رطوبة عالية، لكن هناك بلدين معتادين على ظروف مشابهة».

وكان سولباكن استهل مؤتمره بالحديث عن أسطورة الكرة الإنجليزية كيفن كيجان، أحد أساطير الكرة الإنجليزية وعبر عن خالص أمنياته له بالشفاء من السرطان.

وأعلن كيجان، القائد والمدرب السابق للمنتخب الإنجليزي، أعلن الشهر الماضي أنه يعاني من سرطان في المرحلة الرابعة، وهو السبب وراء ما وصفه سولباكن بأنه أكثر اللحظات إحباطًا في تاريخ كأس العالم.

وأضاف: «كل من تابع كرة القدم الإنجليزية في النرويج لديه فريق أو لاعب مفضل، وهذا يجعل مواجهة الأحد مميزة بعض الشيء.. كانت هناك مباراة واحدة تُبث على التلفزيون وكان لدى الجميع فريق يتابعونه عن كثب... كنت أشجع ليفربول، لكن كيجان كان لاعبي المفضل. لذا أقول له استمر في القتال».

لم يمنع إعجاب النرويج بكرة القدم البرازيلية من إقصاء الفائزة باللقب خمس مرات في دور 16، ولا يمكن لإنجلترا أن تتوقع أي تساهل من لاعبي سولباكن.