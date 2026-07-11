عودة الثلاثي

تلقّى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم دفعة معنوية قبل مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام النرويج فجر الأحد، بعد عودة لاعب الوسط ديكلان رايس والمدافعين مارك جيهي وريس جيمس إلى التدريبات الجمعة بمنشأة فريق إنتر ميامي التدريبية في فلوريدا. وغاب جيمس عن المباريات الثلاث الأخيرة لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ، ما سبّب صداعًا للمدرب الألماني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن، في ظل محدودية الخيارات الأخرى في هذا المركز. ويبدو أن قائد تشيلسي في طريقه للعودة إلى التشكيلة الأساسية، مع إيقاف جاريل كوانساه مباراتين بعد طرده في الفوز على المكسيك 3-2 بثمن النهائي. ولعب كل من جيهي ورايس المباراة كاملة في مكسيكو سيتي، ومع ذلك، تغيّبا عن التدريبات الأربعاء بعد معاناتهما من مشكلات عضلية. وتابع الحصة التدريبية نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي، وابنيه بروكلين وروميو (الفرنسية)