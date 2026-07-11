ليتش يقود «الليوث»

تعاقد نادي الشباب مع الألماني توماس ليتش لتدريب فريقه الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن النادي العاصمي، مساء الجمعة، عن خطوته، متمنيًا للمدرب الجديد تحقيق تطلعات الجماهير والنجاح مع الفريق، دون أن يحدد، في بيانٍ على حسابه عبر منصة «إكس»، مدة التعاقد.

ودرّب الألماني 10 فرقٍ، ولم يلعب الكرة على الصعيد الاحترافي، فيما انطلقت مسيرته التدريبية عام 1997.

وتعادل ليتش، عندما كان مدربًا لريد بول سالزبورج النمساوي، 0-0 مع الهلال السعودي، الصيف الماضي خلال مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية.

وبوصوله إلى دوري روشن السعودي، يرتفع عدد المدربين الألمان في المسابقة إلى 3 حتى الآن، في ظل استمرار ماتياس يايسله مع الأهلي واستعانة الاتحاد بينس فيسينج.

وأنهى الشباب الموسم الماضي في المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة، بعدما خاضه تحت قيادة المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل ثم الجزائري نور الدين ذكري.

وجاء الإعلان عن المدرب الجديد لـ «الليوث» بعد ساعات من عودة لاعبي الفريق إلى مقر النادي لبدء برنامج الإعداد للموسم المقبل، وبعد 3 أيام من الإعلان عن تعيين الإدارة، برئاسة عبد العزيز المالك، أوليفيه رينارد مديرًا رياضيًا للنادي.

وكلّفت الإدارة رينارد بـ «قيادة الاستراتيجية الفنية لقطاع كرة القدم والإشراف على تطوير المنظومة الفنية»، حسبما ذكر بيانٌ للنادي الاثنين.

وجاء في البيان: «يأتي هذا التعيين ضمن توجّه الإدارة لتعزيز العمل المؤسسي، من خلال رسم استراتيجية فنية متكاملة تشمل تطوير الهوية الفنية، والارتقاء بآليات العمل، وبناء منظومة مستدامة تدعم مختلف الفئات، وتسهم في تحقيق تطلعات النادي على المدى القريب والبعيد».