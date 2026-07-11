قوة وتحمل

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته بتمارين لياقية تركزت على القوة والتحمل، الجمعة، ضمن معسكره الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)