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قوة وتحمل

2026.07.11 | 01:43 am
كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته بتمارين لياقية تركزت على القوة والتحمل، الجمعة، ضمن معسكره الجاري في النمسا استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
قوة وتحمل

قوة وتحمل

قوة وتحمل

قوة وتحمل

قوة وتحمل