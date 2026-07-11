حلزون جديد يدخل فوزينيا «عالم البحار»

أطلق عالم الأحياء الإسباني وعاشق كرة القدم خيسوس أورتيا، اسم فوزينيا حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، على نوع جديد اكتُشف حديثًا من حلزون البحر تكريمًا له بعد أن أذهل الجماهير بتصديه لجميع المحاولات التهديفية لإسبانيا في أول ظهور لبلاده بكأس العالم.

واكتشف أورتيا الكائن الرخوي الصغير، أحمر اللون، الذي أطلق عليه اسم «ألديسا فوزينيا»، في منطقة البحر الكاريبي، وجعل موعد الإعلان عن الاكتشاف بالتزامن مع كأس العالم.

وقال أورتيا في ورقة بحثية «اخترنا اسم فوزينيا تكريمًا للحارس الذي لعب دورًا بارزًا في أول مشاركة لبلاده في كأس العالم ضد منتخب إسبانيا».

وأصبح فوزينيا «40 عامًا»، أحد الأسماء اللامعة في البطولة، إذ ساعد بلاده في الوصول إلى دورالـ 32، عندما قدم أداء مميزًا مرة أخرى في خسارة مثيرة أمام الأرجنتين حاملة اللقب بعد شوطين إضافيين.

وعمل أورتيا، الأستاذ الفخري في جامعة أوبييدو، لأعوام على دراسة المياه المحيطة بأرخبيل الرأس الأخضر، وحصل في عام 2023 على وسام الاستحقاق من الدولة الجزرية.

وتجلى شغف عالم الأحياء البالغ 75 عامًا بكرة القدم سابقًا في تسمية أنواع بحرية على اسم حارس مرمى كوستاريكا وريال مدريد السابق كيلور نافاس، وعلى اسم كيني مهاجم إسبانيا وسبورتينج خيخون في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.