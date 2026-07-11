دي لا فوينتي: ميرينو مكانه بين الأساسيين.. وفرنسا مذهلة

قادت لمسة ذهبية من لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم «لاروخا» إلى قبل نصف نهائي كأس العالم 2026، الجمعة، بعد أن سجل فابيان رويز ​وميكل ميرينو، وهما لاعبان برزا بفضل قراراته الجريئة في اختيار التشكيلة، هدفي الفوز المثير 2-1 على بلجيكا في دور الثمانية.

وافتتح فابيان، الذي شارك أساسيًا بشكل مفاجئ بعد جلوس بيدري على مقاعد البدلاء، التسجيل، قبل أن يدخل ميرينو في الدقيقة 86 ويسجل هدف الفوز بعد دقيقتين، مستغلًا إخفاق حارس مرمى بلجيكا البديل سيني لامان في الإمساك بتسديدة باو كوبارسي المنخفضة.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين: «ليس من العدل ألا يشارك ميكل أساسيًا، ولكن من غير العدل أيضًا استبعاد لاعب آخر».

وأضاف مدرب المنتخب الإسباني: «لا يمكن أن ⁠يلعب سوى 11 لاعبًا، وهم يتفهمون ذلك ـ الدور الذي ‌يتعين عليهم القيام به في ‌أي لحظة. يعرفون ما عليهم فعله عندما ​يدخلون الملعب، ولهذا السبب، فإنه ‌لمن دواعي سروري أن أكون مدربهم».

وأكد دي لا فوينتي أن وصول ‌إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى قبل النهائي بُنى على المسؤولية الجماعية وليس على التألق الفردي.

وقال: «ما يهم هو الفريق. لا يهم من يبدأ المباراة. الجميع مهمون، حتى أولئك الذين لم يلعبوا».

وعندما سئل عن كيفية الحفاظ على رضا ‌اللاعبين على الرغم من المنافسة الشديدة على المراكز، أشاد دي لا فوينتي بنضجهم واحترافيتهم. وقال: «إحدى ⁠نقاط قوتنا ⁠كفريق هي أننا لا نمتلك فقط أفضل اللاعبين في العالم ـ وهم كذلك بالفعل ـ بل نمتلك أيضًا أفضل الأشخاص، الأشخاص الذين يسهلون على الجميع التعايش معًا».

وأكمل: «لذا لا ينبغي أن نتفاجأ من أنهم يدركون أدوارهم، لأنني أعتقد أن هذا ممكن في أي مجال، وفي أي مهنة، ونحن نبني كل شيء على أساس الاحترام، وهذا المنتخب هو مثال على ذلك أيضًا».

وستلعب إسبانيا، الثلاثاء ضد فرنسا، المرشحة للفوز بالبطولة، في مباراة ستحدد من سيصل إلى النهائي، ويتوقع دي لا فوينتي أن تكون مواجهة ​صعبة.

وقال: «أظهرت فرنسا بالفعل إمكانات استثنائية ​ومذهلة، ونحن كذلك. المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وستتطلب لاعبين نشيطين ومليئين بالطاقة. لكن الآن وقد وصلنا إلى هنا، فسنبذل قصارى جهدنا».