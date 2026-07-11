برشلونة يحسم صفقة أديمي بـ 33 مليونا

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني على نقل خدمات جناحه كريم أديمي مقابل 22 مليون يورو.

وكشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية الجمعة عن أن انتقال أديمي «24 عامًا» دخل مرحلته النهائية ومتبقي فقط التفاصيل الأخيرة للوثائق وصياغة الأوراق رسميًا. وأشارت وسائل إعلام ومواقع رياضية أن اللاعب سيوقع على عقد مدته خمسة أعوام مقابل راتب قدره ستة ملايين.

وأوضحت الصحيفة أن الدولي الألماني سيصل إلى برشلونة مع متغيرات تبلغ سبعة ملايين مرتبطة بالأداء والألقاب، على أن يحتفظ النادي الألماني بنسبة 20 في المئة من أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب.

وأشارت «ماركا» أن رغبة اللاعب بارتداء قميص برشلونة، وخشية دورتموند من رحيله مجانًا بنهاية يونيو 2027، سهل المفاوضات بين الناديين.

ولفتت إلى أن دورتموند رفض في البداية عرضًا أوليًا من برشلونة بـ 20 مليونًا، إضافة إلى بعض المتغيرات، لكن الطريفين توصلا الجمعة إلى اتفاق شبه نهائي بعض رفع قيمة الصفقة.



وكانت الصحافة الألمانية أول من كشف الخميس عن مفاوضات الناديين بخصوص أديمي، وأشارت إلى أن الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة هو من طلب تحديدًا التعاقد مع اللاعب الذي دربه في المنتخب الألماني.