كين: هالاند آلة ووحش.. وأنا مختلف عنه

وصف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، النرويجي إيرلينج هالاند بأنه «آلةٌ»، و«وحشٌ»، لكنَّه يختلف عنه تمامًا في مركز قلب الهجوم، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، الأحد، في ميامي ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.

وسجَّل هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سبعة أهدافٍ في أربع مبارياتٍ فقط بأول بطولةٍ كبرى له، بينها ثنائيةٌ، أطاحت بالبرازيل «2ـ1»، وقاد النرويج إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى.

ويتخلَّف كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بفارق هدفٍ واحدٍ فقط عن منافسه، رافعًا رصيده الإجمالي في مشاركاته بكأس العالم إلى 14 هدفًا.

وقال اللاعب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «أعتقد أننا لاعبان مختلفان تمامًا. أعلم أننا مهاجمان، لكننا نلعب تقريبًا في موقعين مختلفين».

وأضاف: «هالاند لاعبٌ مذهلٌ، وسجلُّه التهديفي رائعٌ، ومن الناحية البدنية هو أشبه بآلةٍ، إنه وحشٌ. إنهاؤه للهجمات في أعلى المستويات، وسجلُّه التهديفي يتحدَّث عن نفسه».

وتابع: «لكنني أرى نفسي لاعبًا مختلفًا على الرغم من أنني أسجِّل الأهداف نفسها. أحبُّ أن ألمس الكرة أكثر قليلًا، وأن أشارك أكثر في اللعب، لكن في إمكاني أيضًا اللعب مهاجمًا صريحًا».

وأردف كين: «لا أعتقد أنه من المناسب أن نقارن أنفسنا ببعض. أحترمه كثيرًا بوصفه لاعبًا ومحترفًا. بالتأكيد آمل أن يمرَّ بيومٍ هادئ أمامنا، لكنَّ أداءَه العام رائعٌ. إنه لاعبٌ مذهلٌ».

وعلى الرغم من سجليهما التهديفيين اللافتين إلا أن كين وهالاند لا يزالان خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي اللذين سجَّل كلٌّ منهما ثمانية أهدافٍ في سباق الحذاء الذهبي.

وكان كين فاز بجائزة هدَّاف كأس العالم في 2018، لكنَّ إنجلترا أخفقت آنذاك في تحقيق اللقب بعد خروجها من نصف النهائي أمام كرواتيا.

ويبقى إنهاء انتظارٍ دام 60 عامًا لإحراز لقبٍ كبيرٍ الهدف الأساسي للمنتخب، لكنَّه يأمل أيضًا أن تسهم أهداف كين في بلوغ هدفه.